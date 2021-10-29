ABD Başkanı Joe Biden Vatikan’da: Papa Francis ile görüşecek

Joe Biden Vatikan'da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, görüşmelerin basına kapalı olacağı fakat sonrasında bazı görüntülerin paylaşılacağı öğrenildi.

''JİLL'İN EŞİYİM''

Papalık Ev Yöneticisi Monsinyör Leonardo Sapienza ve diğer Vatikan yetkilileri tarafından karşılanan Biden, ''Geri dönmek güzel'' derken kendini, "Jill'in eşiyim'' diyerek tanıttı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başkan ve Papa arasındaki görüşmelerin yoksulluk, iklim krizi, korona virüsün sonu olacağını söylerken bugünkü görüşmenin kişisel bir önem taşıdığını ve "sıcak bir buluşma" olacağını da ekledi.