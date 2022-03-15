ABD, Lviv’de Sahra Hastanesi kurdu

Dünya genelinde birçok ülke Ukrayna ve Rusya'ya desteklerini açıklarken, Türkiye arabuluculuk için büyük çaba sarf ediyor.
ABD, Ukrayna için yeni bir adım atarak Lviv içerisinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına Sahra Hastanesi kurdu.
Doktor, hemşire, teknik destek ve yardım personelinden oluşan 95 kişilik ABD'li ekip Lviv'de sahra hastanesi kurdu.
Hastanenin çalışmaları kapsamında yaralılara ve yardıma ihtiyacı olanlara ABD'li doktor ve hemşireler tarafından sağlık hizmeti sunuluyor. ABD'den gelen ekiple kurulan Sahra Hastanesi, ilk gününde kapılarını SABAH'a açtı.
"İNSANLARA YARDIMCI OLMAM GEREKİYOR, TEHLİKEDEN, TEHLİKELİ YERLERE GİTMEKTEN KORKMUYORUM"
Amerika'da doktorluk yaptığını belirten Chris Brandenburg, Amerika'da bir ailesi olduğunun farkında olduğunu belirterek, "Buraya gelmeden önce de Amerikalı hastalar için yıllarca çalıştım. Tanrıya inancımın beni koruduğuna inanıyorum. İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmam gerektiğini düşünüyorum. Tehlikeden, tehlikeli yerlere gitmekten korkmuyorum" ded
"ÇOK SAYIDA SAVAŞ MAĞDURUNU TEDAVİ ETTİM"
Şu ana kadar çok sayıda savaş mağdurunu tedavi ettiğini kaydeden Brandenburg, "Çoğunluğu Kiev'den kaçarak gelmişti. Neredeyse hepsi uzun saatler boyunca ve kötü şartlar altında yolculuk yaptığı için hastaydı. Tedavileri için bize defalarca teşekkür ettiler. Biz de onlara yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu."İLAÇLAR İÇİN GECE GÜNDÜZ ECZANE ÇADIRINDA YATIYORUM"
Sahra Hastanesi içerisinde bulunan eczane çadırından malzemeler eksilmesin diye ayrılamadığını anlatan Mike Liner, geceyi de aynı çadırda geçirdiğini belirterek, "Hastalarımızın çoğu evlerinden uzakta. Bundan dolayı tedavileri sonrasında reçetelerini düzenliyorum ve ayrılmadan önce ihtiyaçları olan tüm ilaçları vermeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.Savaş günlerdir devam ederken Rusya neden Kiev'e giremiyor? Ukrayna'nın 'zaman' oyunu; 8 neden var...