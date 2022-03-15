ABD, Lviv’de Sahra Hastanesi kurdu

"ÇOK SAYIDA SAVAŞ MAĞDURUNU TEDAVİ ETTİM"

Şu ana kadar çok sayıda savaş mağdurunu tedavi ettiğini kaydeden Brandenburg, "Çoğunluğu Kiev'den kaçarak gelmişti. Neredeyse hepsi uzun saatler boyunca ve kötü şartlar altında yolculuk yaptığı için hastaydı. Tedavileri için bize defalarca teşekkür ettiler. Biz de onlara yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Sahra Hastanesi içerisinde bulunan eczane çadırından malzemeler eksilmesin diye ayrılamadığını anlatan Mike Liner, geceyi de aynı çadırda geçirdiğini belirterek, "Hastalarımızın çoğu evlerinden uzakta. Bundan dolayı tedavileri sonrasında reçetelerini düzenliyorum ve ayrılmadan önce ihtiyaçları olan tüm ilaçları vermeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Savaş günlerdir devam ederken Rusya neden Kiev'e giremiyor? Ukrayna'nın 'zaman' oyunu; 8 neden var...