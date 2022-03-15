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Giriş Tarihi: 15.3.2022 15:23 Son Güncelleme: 15.3.2022 15:51

ABD, Lviv'de Sahra Hastanesi kurdu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
ABD, Lviv’de Sahra Hastanesi kurdu

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş yaklaşık 3 haftadır dünyanın gündeminde. Dünya genelinde birçok ülke Ukrayna ve Rusya'ya desteklerini açıklarken, Türkiye arabuluculuk için büyük çaba sarf ediyor. ABD, Ukrayna için yeni bir adım atarak Lviv içerisinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına Sahra Hastanesi kurdu. Doktor, hemşire, teknik destek ve yardım personelinden oluşan 95 kişilik ABD'li ekip Lviv'de sahra hastanesi kurdu. Kurulan Sahra Hastanesi, ilk gününde kapılarını SABAH'a açtı. Hastanede görevli doktor Brandenburg, insanlara yardımcı olması gerektiğinin farkında olduğunu bildirerek, "Tehlikeden, tehlikeli yerlere gitmekten korkmuyorum" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş yaklaşık 3 haftadır dünyanın gündeminde.

Dünya genelinde birçok ülke Ukrayna ve Rusya'ya desteklerini açıklarken, Türkiye arabuluculuk için büyük çaba sarf ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), savaşın başından bu yana Ukrayna'ya destek verdiğini söyleyen ülkelerin başında geliyor.

ABD ve Ukrayna'yı destekleyen diğer ülkeler, askeri anlamda Ukrayna'nın yanında olmadı.

Ancak dünya genelindeki birçok ülkeden gönderilen insani yardım ve birçok giyim malzemesi Lviv'de toplanıyor.

Toplanan malzemeler Kiev, Harkov, Sumi ve çatışmaların sürdüğü diğer noktalara gönderiliyor.

ABD, Ukrayna için yeni bir adım atarak Lviv içerisinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına Sahra Hastanesi kurdu.

Doktor, hemşire, teknik destek ve yardım personelinden oluşan 95 kişilik ABD'li ekip Lviv'de sahra hastanesi kurdu.

Hastanenin çalışmaları kapsamında yaralılara ve yardıma ihtiyacı olanlara ABD'li doktor ve hemşireler tarafından sağlık hizmeti sunuluyor. ABD'den gelen ekiple kurulan Sahra Hastanesi, ilk gününde kapılarını SABAH'a açtı.

"İNSANLARA YARDIMCI OLMAM GEREKİYOR, TEHLİKEDEN, TEHLİKELİ YERLERE GİTMEKTEN KORKMUYORUM"

Amerika'da doktorluk yaptığını belirten Chris Brandenburg, Amerika'da bir ailesi olduğunun farkında olduğunu belirterek, "Buraya gelmeden önce de Amerikalı hastalar için yıllarca çalıştım. Tanrıya inancımın beni koruduğuna inanıyorum. İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmam gerektiğini düşünüyorum. Tehlikeden, tehlikeli yerlere gitmekten korkmuyorum" ded

"ÇOK SAYIDA SAVAŞ MAĞDURUNU TEDAVİ ETTİM"

Şu ana kadar çok sayıda savaş mağdurunu tedavi ettiğini kaydeden Brandenburg, "Çoğunluğu Kiev'den kaçarak gelmişti. Neredeyse hepsi uzun saatler boyunca ve kötü şartlar altında yolculuk yaptığı için hastaydı. Tedavileri için bize defalarca teşekkür ettiler. Biz de onlara yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

"İLAÇLAR İÇİN GECE GÜNDÜZ ECZANE ÇADIRINDA YATIYORUM"

Sahra Hastanesi içerisinde bulunan eczane çadırından malzemeler eksilmesin diye ayrılamadığını anlatan Mike Liner, geceyi de aynı çadırda geçirdiğini belirterek, "Hastalarımızın çoğu evlerinden uzakta. Bundan dolayı tedavileri sonrasında reçetelerini düzenliyorum ve ayrılmadan önce ihtiyaçları olan tüm ilaçları vermeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

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ABD, Lviv'de Sahra Hastanesi kurdu
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