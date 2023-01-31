ABD’den İsrail’e ’Batı Şeria’ uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun

İRAN'LA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

İran konusunda İsrail ile aynı görüşleri paylaştıklarını aktaran Blinken, "Öncelikle İran nükleer silah elde etmemeli. İkinci olarak bölgedeki ülkelerle birlikte İran'ın bölge ve geniş coğrafyada istikrarı bozucu tehlikeli adımlarının engellenmeli. İran'ın Rusya'ya Ukrayna saldırısında gelişmiş teknoloji sağlaması bunlardan birisi. Bunu İsrailli ortaklarımızla da tartıştık. Bu iki yönlü, sadece İran, Rusya'ya silah sağlamıyor; Moskova da Tahran'a askeri ekipman gönderiyor." diye konuştu.

Blinken, İsrailli yetkililerle İran'ın "kötücül adımlarına karşı bölge ülkeleriyle yapabilecekleri işbirliklerini ve yöntemleri ele aldıklarını" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından iki günlük ziyaret için dün İsrail'e gelmiş, bugün de Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

İSRAİL'İN CENİN SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İsrail'in geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın bölgede gerilimi tırmandırdı.

Cenin'de 10 Filistinlinin öldürüldüğü baskını Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak Cumartesi günü 13 yaşında bir Filistinlinin düzenlediği silahlı saldırıda biri ağır 2 İsraillinin yaralanması bölgedeki şiddeti artırmıştı. Fanatik Yahudi yerleşimciler de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, mülklerine ve araçlarına saldırmıştı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Filistinli öldürüldü.