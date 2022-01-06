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Giriş Tarihi: 7.1.2022

ABD’den Sırp lider Dodik’e yaptırım

ABD’den Sırp lider Dodik’e yaptırım
ABD yönetimi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik'i yaptırım listesine aldı. Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC), Dodik ve kontrolündeki Alternativna Televizyonu'nu, yolsuzluk faaliyetlerine ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğüne yönelik devam eden tehditlerine yanıt olarak yaptırım listesine eklediği kaydedildi. Açıklamada, Dodik'in yolsuzlukları ve istikrarı bozan faaliyetlerinin Dayton Barış Anlaşması'ndan bu yana bölgedeki 26 yıllık ilerlemeye zarar verdiği belirtildi.
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ABD’den Sırp lider Dodik’e yaptırım
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