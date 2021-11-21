ABD’li generalden Rusya itirafı

ASKERİ alanda yaptığı hamlelerle başta ABD
olmak üzere gerilim yaşadığı diğer ülkelere gözdağı veren Rusya ile ilgili ABD'den olay yaratacak bir açıklama geldi. ABD Uzay Kuvvetleri
Uzay Operasyonları İkinci Komutanı General David Thompson
, Rusya ve Çin
'in hipersonik teknolojiler alanında ABD'den üstün olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, geçtiğimiz haftalarda dünyada benzeri bulunmayan modern silahların Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını belirtmişti.