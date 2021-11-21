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Giriş Tarihi: 22.11.2021

ABD’li generalden Rusya itirafı

ABD’li generalden Rusya itirafı
ASKERİ alanda yaptığı hamlelerle başta ABD olmak üzere gerilim yaşadığı diğer ülkelere gözdağı veren Rusya ile ilgili ABD'den olay yaratacak bir açıklama geldi. ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları İkinci Komutanı General David Thompson, Rusya ve Çin'in hipersonik teknolojiler alanında ABD'den üstün olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda dünyada benzeri bulunmayan modern silahların Rusya'nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını belirtmişti.
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ABD’li generalden Rusya itirafı
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