ABD’li yarbay Türk SİHA’larına dikkat çekti: Türkiye’nin uzmanlığı takip edilmeli...

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor. ABD Savunma Bakanlığı danışmanlarından emekli Yarbay Scott Crino, Kuveyt'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HA ve SİHA'ların konvansiyonel çatışmalara etkisi üzerine konuşan Crino, SİHA'ların 'savaşın seyrini değiştirebilecek bir teknolojiye sahip' olduğunu açıkladı. İşte Crino'nun açıklamalarının detayları...
Savaşların geleceği açısından İHA ve SİHA'ların önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Crino, "SİHA'ların Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki etkileri göz ardı edilemez. SİHA'lar daha gelişmiş silahlara karşı etkin bir rol üstlenerek savaşın seyrini değiştirebilecek bir teknolojiye sahip." dedi.
ZAFERİN ANAHTARIYDI
Bayraktar TB2 SİHA'lar haakında konuşan Crino, "SİHA kullanımına ilişkin en şaşırtıcı gelişme, geçen yıl Azerbaycan ile Ermeniler arasındaki savaşta meydana geldi. Bu savaşta, Azerbaycan'ın insansız hava araçlarını kullanması, tartışmasız zaferlerinin anahtarıydı." değerlendirmesinde bulundu. Crino, Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'leri kullanması ile havada hakimiyeti hazanıp savaşın gidişatını değiştirdiklerini ifade etti. "Bayraktar TB2'ler Ermenistan'ın ağır zırhlılarını paramparça etti." dedi.
TÜRKİYE'NİN UZMANLIĞI TAKİP EDİLMELİ
Scott Crino, "İHA ve SİHA endüstrisinde caydırıcılık ve imalat açısından en gelişmiş ülkeler hangileridir?" sorusuna ise; "Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lardan bahsetmiştim ama SİHA teknolojisinin mevcut durumunu daha iyi anlamak için tekrar değineceğim. Bayraktarlar Suriye, Libya ve Kafkasya'daki savaşlarda çok başarılıydılar. Tüm bunların sebebi uyarlanabilir savaş sistemleri oluşturmanın ötesinde Türkiye'nin üretim uzmanlığında yatıyor. Türkiye'nin deneyimi ve birikimi diğer ülkelerin takip etmesi gereken sağlam bir şablon." cevabını verdi.