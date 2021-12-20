ABD’li yarbay Türk SİHA’larına dikkat çekti: Türkiye’nin uzmanlığı takip edilmeli...

TÜRKİYE'NİN UZMANLIĞI TAKİP EDİLMELİ

Scott Crino, "İHA ve SİHA endüstrisinde caydırıcılık ve imalat açısından en gelişmiş ülkeler hangileridir?" sorusuna ise; "Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lardan bahsetmiştim ama SİHA teknolojisinin mevcut durumunu daha iyi anlamak için tekrar değineceğim. Bayraktarlar Suriye, Libya ve Kafkasya'daki savaşlarda çok başarılıydılar. Tüm bunların sebebi uyarlanabilir savaş sistemleri oluşturmanın ötesinde Türkiye'nin üretim uzmanlığında yatıyor. Türkiye'nin deneyimi ve birikimi diğer ülkelerin takip etmesi gereken sağlam bir şablon." cevabını verdi.