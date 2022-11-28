Alman meclisi donuyor! Milletvekilleri yaşananlara isyan etti

Rusya'nın Avrupa geneline uyguladığı enerji kesintileri, birçok ülkede kriz yaratmaya devam ediyor. Yaz aylarından bu yana kış için alarm verilirken soğukların gelmesiyle birbiri ardına acil durum önlemleri alınıyor.
Başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere aylardır gündemde olan, tepki çeken tasarruf önlemlerinin bir yenisi ise bu kez Alman meclisinde yaşandı.
MECLİS 'BUZ KESTİ'
Geçtiğimiz aylarda kamu binalarında ısınma ve elektrik tasarrufuna gidileceğini açıklayan ülkede, milletvekillerinin sıra dışı görüntüleri gündeme damga vurdu.
Almanya Federal Parlamentosu Bundestag'da, kaloriferlerin ısılarına 18 derece sınırı getirildi. Tasarruf önlemi kapsamında yapılan ısı kesintisi nedeniyle meclis binasının içi adeta buz tuttu. Sert ve soğuk iklimiyle bilinen ülkede, meclis binasında yapılan bu kısıtlama alışılmadık görüntülere neden oldu.
"HASTA OLDUK, DONUYORUZ!"
Birçok milletvekili, üşüdükleri için parlamento binasına eldiven, atkı, bere gibi kışlık aksesuar takarak geldi. Çok üşüdükleri için durumdan şikayet eden milletvekillerinin birçoğunun ise hasta olduğu belirlendi.
Duruma tepki gösteren Alman vekiller, kürsüden bu durumun çözülmesine yönelik çağrıda bulundu.
Yeşiller Partisi'nden milletvekili Renate Kuenast, "Ofiste ceketle oturuyorum ve sürekli hareket ediyorum ama yine de dondum." ifadelerini kullandı. Kuenast, birçok milletvekilinin hastalanması nedeniyle parlamento işleyişinin aksayabileceği uyarısında bulundu.