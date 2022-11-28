Alman meclisi donuyor! Milletvekilleri yaşananlara isyan etti

Almanya Federal Parlamentosu Bundestag'da, kaloriferlerin ısılarına 18 derece sınırı getirildi. Tasarruf önlemi kapsamında yapılan ısı kesintisi nedeniyle meclis binasının içi adeta buz tuttu. Sert ve soğuk iklimiyle bilinen ülkede, meclis binasında yapılan bu kısıtlama alışılmadık görüntülere neden oldu.

"HASTA OLDUK, DONUYORUZ!"

Birçok milletvekili, üşüdükleri için parlamento binasına eldiven, atkı, bere gibi kışlık aksesuar takarak geldi. Çok üşüdükleri için durumdan şikayet eden milletvekillerinin birçoğunun ise hasta olduğu belirlendi.