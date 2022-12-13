Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı milletvekilliğinden istifa edecek

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Maas basına kapalı yapılan SPD Federal Meclis Grubu toplantısında milletvekilliğinden ayrılacağına ilişkin bilgi verdi.

AVUKAT OLARAK ÇALIŞACAK

Maas'ın yarın Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas'a istifa dilekçesini vereceği kaydedildi. Alman basınında yer alan haberlerde, 2013-2018 yıllarında Adalet Bakanı ve 2018-2021 yıllarında Dışişleri Bakanı olan Maas'ın bu görevi bıraktıktan sonra avukat olarak çalışacağı aktarıldı.

Maas'ın yerine SPD'nin gençlik teşkilatı Juso'nun Saarland Eyaleti Başkanı 22 yaşındaki Emily Vontz'un milletvekili olacağı kaydedildi.