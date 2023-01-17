Almanya’nın yeni Savunma Bakanı belli oldu!

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, askeri modernizasyon, Ukrayna'ya askeri yardım gönderimi gibi konularda yapılan eleştirilerin ardından istifa etmişti. Lambrecht, medyanın üzerindeki baskısından şikayet ederek istifasını Başbakan Olaf Scholz'a sunduğunu kaydetmişti. Açıklamasında "Medyanın, aylardan bu yana şahsıma odaklanması, Alman ordusu ile ilgili nesnel habercilik ve tartışmaların önüne geçiyor" ifadelerini kullanan Lambrecht, "Bu sebeple görevimi devretmeye karar verdim" demişti.