Ankara ve Erivan’dan kritik görüşme

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme Viyana'da gerçekleştirildi. Taraflar daha önce Moskova ve Viyana'da görüşmüştü. İki ülke dışişleri bakanları da Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya gelmişti. Türkiye ve Ermenistan arasındaki süreç tam normalleşme hedefiyle ve Azerbaycan ile koordineli bir şekilde yürütülüyor. Türkiye ve Ermenistan 2021'in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamış ve özel temsilciler ilk olarak 14 Ocak'ta Moskova'da bir araya gelmişti.