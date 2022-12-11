AP’de rüşvet skandalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcılarından Yunan sosyalist milletvekili Eva Kaili, Katar'dan rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Belçika Federal Polisi, Avrupa Parlamentosu çalışanlarına yönelik "yolsuzluk, suç örgütü üyeliği ve kara para aklama" iddialarına ilişkin önceki gün 16 ayrı noktaya baskın düzenledi. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'ın, "ekonomik ve siyasi kararları etkilemek için bazı AP çalışanlarına yüklü miktarda rüşvet verdiği" gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Daha sonra AP'nin 14 Başkan Yardımcısı'ndan biri olan Kaili'nin gözaltına alınmasıya toplam sayı 5'e yükseldi.