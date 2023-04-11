Bankada 5 mesai arkadaşını öldürdü canlı yayınladı

ABD'ninKentucky eyaletinin Louisville kentinde Old National Bank'te bir banka memuru, sabah saatlerinde iş arkadaşlarına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi ölürken 9 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yaşları 40 ile 64 arasında değişiyor. Saldırıda bankanın kıdemli başkan yardımcısı Tommy Elliot da hayatını kaybetti. Yaralılar arasında bulunan 26 yaşındaki polis memuru Nickolas Wilt'in, henüz iki hafta önce göreve başladığı bildirildi. Başından vurulan polisin beyin ameliyatı olduğu açıklandı. Polis, saldırının Instagram'dan da canlı yayınlandığını açıkladı. Instagram'ın sahibi Meta, trajik olayın canlı yayınının platformdan hızla kaldırıldığını duyurdu.