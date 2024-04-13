Batı’da İran alarmı

Gazze'de katliam yapan İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerini vurması Ortadoğu'daki gerilimi yükseltti. Peş peşe gelen açıklamalar sonrası bölgede alarm verildi. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Tel Aviv'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına saldırısı sonrası Tahran'ın muhtemel saldırısının doğrudan İsrail'e yapılacağını öne sürdü. Söz konusu kaynak, Tel Aviv'in 24 ile 48 saat içinde İran'ın güney veya kuzey İsrail'e doğrudan bir saldırı düzenlemesine hazırlandığını kaydetti.İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın muhtemel saldırısına karşı hazırlık amacıyla durum değerlendirme toplantısı yapacağı belirtildi. İsrail artan İran tehdidine yönelik önlemler almaya devam ederken Netanyahu Gazze dışındaki alanlarda da savaşa hazırlandıklarını belirtti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde Orta Doğu'daki durumu "yakından" takip ettiklerini bildirdi. Bölgede yükselen tansiyon nedeniyle ABD'nin ardından Avrupa ülkeleri İngiltere ve Fransa da vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.