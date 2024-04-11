Baykar’dan yakıt iftirasına cevap

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar tarafından İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki gösterdi. Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor. Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır. Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de Gazzeliler de duruşumuzu iyi bilir.