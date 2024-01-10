Beyaz Saray’dan Kızıldeniz açıklaması: Çatışma peşinde değiliz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Kızıldeniz'deki son durumu değerlendirdi.

Kirby, Kızıldeniz'de Husilerin devam eden saldırılarıyla ilgili gündemi yakından takip ettiklerini ve hem bölgesel hem de uluslararası aktörlerle yakın temas halinde olduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün oylanması beklenen Kızıldeniz tasarısına ilişkin Konsey üyeleriyle görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Kirby, "Bu kritik konuda uluslararası bir dayanışma göstermek üzere BMGK üyeleriyle yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Muhtemelen bugün oylanacak olan tasarının metni, Husilerin derhal saldırılarını durdurmasını talep ediyor." dedi.

Kirby, bölgede tansiyonun artmasını istemediklerini ifade ederek, "ABD, Kızıldeniz'de çatışma peşinde değil, uygun olan sonraki adımlarla ilgili müttefiklerimizle yakın istişarelerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

HAMAS İLE KUZEY KORE ARASINDA ASKERİ İŞBİRLİĞİ EMARESİ YOK

Öte yandan, Kirby, Hamas ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği olduğu ve Kuzey Kore silahlarının Gazze'de kullanıldığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Kirby, "Hamas ile Kuzey Kore arasında bir tür askeri ilişki olduğuna yönelik bir emare görmedim. Şu anda bunu teyit edecek bir şey yok elimde." dedi ve Pyongyang ile Moskova arasındaki askeri ilişkileri yakından takip ettiklerini vurguladı.