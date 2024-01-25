Biden’a Gazze şoku: ‘Soykırımcı Joe’

ABD'nin soykırımcı İsrail'e verdiği desteğe yönelik Amerikan kamuoyundaki öfke giderek büyüyor. Bunun göstergesi ise ABD Başkanı Joe Biden'ın her konuşmasında karşılaştığı protestolar... Son olarak Virginia eyaletinde konuşan Biden'a gösterilen tepki oldu. Konuşma sırasında bir protestocu "Soykırımcı Joe" diye bağırırken, bir diğeri "hemen ateşkes" çağrısında bulundu. Diğer bir gösterici "Gazzeli kadınların yaşamasına izin verin" yazılı bir pankart taşırken bir başka gösterici de Filistin bayrağını salladı. Kesintiler sadece birkaç dakika arayla kademeli olarak gerçekleşti.Filistin destekçisi göstericiler, "Soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla ABD Başkanı'nın konuşmasının akışına engel oldu. Salon görevlilerince dışarı çıkarılan göstericiler, ayrılırken de Filistin lehine sloganlar attı. Biden destekçilerinden oluşan kalabalık "Dört yıl daha" sloganlarıyla protestocuları bastırmaya çalıştı. Kesintiler, protestocuların eyalet önseçimlerinin arifesinde New Hampshire'da eski Başkan Donald Trump adına yapılan mitingi engellemek için benzer bir taktik kullanmasından bir gün sonra geldi. Kasım ayında NBC News'in yaptığı anket, kayıtlı seçmenlerin yüzde 56'sının Biden'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikasını onaylamadığını sadece yüzde 34 kesimin destek verdiğini ortaya çıkardı. Rakamlar 35 yaşın altındaki seçmenler arasında daha da yüksek. Genç seçmenin yaklaşık yüzde 70'i Biden'ın İsrail'e desteğini onaylamıyor.