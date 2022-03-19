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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Bir savaşta siviller ölmemeli

Bir savaşta siviller ölmemeli

Lviv’den Kiev’e cepheye giden askerlerin arasında daha sakalı yeni çıkan üniformalı bir genç gördük. Merak ettik, yanına yaklaşarak konuştuk. Adı Valentin. Daha 18 yaşında. Sivillerin öldürülmesine üzüldüğü için vatandaşı olduğu Çek Cumhuriyeti’nden gelerek Ukrayna ordusuna katılmış. “Bombalardan korkmuyorum. Siviller ölmesin yeter” diyor

Rus işgali altındaki Ukrayna'da Kiev, Harkov ve diğer çatışma bölgelerinin ardından Lviv'in Yavoriv bölgesinin de bombalanması, "Batıya açılan kapı" olarak adlandırılan Lviv'in de siviller için güvenli olmadığını gösterdi. Lviv'den kuşatma altındaki başkent Kiev'deki cephe hattına gönderilen asker ve gönüllü savaşçılar arasında daha tüyü yeni bitmiş ama cesur yürekli bir genci gördük. Yanına yaklaşıp sorduğumuzda yeni 18 yaşına bastığını öğrendik. Adı Valentin Krochza. Çek Cumhuriyeti vatandaşı.



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dolayısıyla hayatını kaybedenleri gördükten sonra Ukrayna'ya gelmeye ve cephede savaşmaya karar vermiş. Ukrayna'ya gelerek orduya kaydolan Krochza, Rusya'nın Lviv'in Yavoriv bölgesine füze gönderdiği gün oradaki askeri kamptaymış. Krochza "Sabah 5 gibi Ruslar bölgeyi bombalamaya başladı. Ben de silahımı alarak ormana doğru kaçtım. Şimdi Lviv'den Kiev'deki cepheye gideceğim" dedi. 18'lik askerin, sırtında boyundan büyük çantasıyla yanımızdan uzaklaşırken bize söylediği "Bir savaşta siviller ölmemeli, burada ise her gün ölüyor. Çok kızgınım. Cepheye gittiğimden dolayı korkmuyorum, zafere inancım var" sözleri yüreğimizi sızlattı.

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Bir savaşta siviller ölmemeli
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