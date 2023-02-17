‘Biz aile gibiyiz’

ÇIfte depremin ardından Türkiye'nin yardımına ilk gelen ülkelerden olan Pakistan'ın desteği sürüyor. Önceki gün destek için Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dün de Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Şerif'i, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş karşıladı. Şerif, burada,Pakistan'dan getirilen yardımları Türk yetkililere teslim etti. Şerif, "Türk hükümeti ve halkının muhteşem cömertliğini ve kibarlığını unutamayız" ifadesini kullandı ve "Biz, Türkiye ile aile gibiyiz" dedi. Şerif, Türkiye ve Pakistan'ın bir kalbin içindeki iki millet, iki ruh gibi olduğunu söyledi.