Boru tamiri için gittikleri evden uyuşturucu çıktı

Avustralya
'nın New South Walles
(NSW
) eyaletindeki bir eve tuvaletinde su sızdıran boruyu tamir etmek için giden iki tesisatçı, kapakları açık bir dolabın içerisinde çantalar dolusu uyuşturucu madde ve 1.1 milyon dolar buldu. Tesisatçıların ihbarıyla eve giden NSW emniyeti uyuşturucuyla mücadele timleri, evin garajında da toplam değeri 44 milyon dolar olan 220 kilogram uyuşturucu madde buldu. Operasyonda ele geçirilen paranın bir suç çetesine ait olduğu düşünülürken, bir gece öncesinde eve girip çıktığı gözlemlenen Asyalı bir gencin kimliği de polis tarafından araştırılmaya başlandı. Soruşturmayla ilgili bilgi veren Başkomiser Stuart Gordon
"Hiçbir tesisatçı bir eve gittiğinde bunlarla karşılaşmayı ummaz. İnanılmaz bir hikâye" dedi. Evin uyuşturucu imalatı için kullanılan kimyasalların saklandığı çetenin 'güvenli ev'i olduğu düşünülürken akla gelen sorular şunlar: Tesisatçıyı eve kim çağırdı? Bu olay çetedeki bir iç hesaplaşmadan mı kaynaklanıyor? Polise ifade veren iki tesisatçı, kendilerine telefon eden kişinin anahtarı paspasın altından alabileceklerini söylediğini, arayan numaranın da telefonda görünmediğini anlattı. Polis arayan kişinin de izini sürüyor.