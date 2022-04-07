Bucha’daki görgü tanığından kan donduran sözler: Üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar

Rus ordusunun sivilleri öldürdüğü anlara şahit olan görgü tanığı yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin kentte kontrolü sağlamasının ardından gün geçtikçe şiddetin dozunu arttırdıklarını ifade ederek, "Ben evdeydim ve Rus askeri konvoyunu gördüm. Daha sonra biz saklandık onlar başka bir yere gittiler. Geri döndüklerinde bizim askerlerimiz onları bombaladı.