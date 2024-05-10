Çad’da cumhurbaşkanı seçiminin galibi İtno oldu

Ulusal Seçim Kurulundan (ANGE) yapılan açıklamada, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun oyların yüzde 61,3'ünü aldığı ve Çad'ın yeni cumhurbaşkanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, diğer adaylardan Succes Masra'nın oyların yüzde 18,53'nü alarak ikinci, Pahimi Padacke Albert'in ise oyların yüzde 16,91'ini alarak üçüncü olduğu aktarıldı.

Masra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçiminin galibinin kendisi olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 65 olduğu kaydedildi.