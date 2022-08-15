Canberra Havalimanı’nda havaya ateş açan kişi 3 ayrı suçtan yargılanacak

63 yaşındaki Ammoun, kefalet için başvuruda bulunmaması nedeniyle 5 Eylül'deki duruşmaya kadar gözaltında kalacak.

Henüz bir savunma yapmayan Ammoun, bir binada ateşli silah kullanmak, yasa dışı silah bulundurmak ve insanların yanında silah ateşleyerek panik oluşturmakla suçlanıyor.

Ülkenin başkenti Canberra'da bulunan havalimanına dün yerel saatle 13.30'da gelen bir erkek gidiş check-in bölgesinde beklemeye başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra üzerindeki silahı çıkarıp ateş etmeye başlamıştı.

Söz konusu kişi, çoğu terminal binasının camlarına olmak üzere ortalama 5 el ateş etmiş, yolcuları veya personeli hedef almamıştı.

Yetkililer, bunun üzerine önlem amacıyla havalimanını boşaltmıştı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı ifade edilmişti.