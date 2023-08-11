Çin ve ABD basınından Türk İHA’larına övgü

Çin'de orduya ait yayın organında, Türk insansız hava araçları (İHA) üreticisi Baykar Teknoloji'nin savunma sanayiindeki başarısını ele alan bir yazı yayımlandı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun yayın organı PLA Daily'de yayımlanan tam sayfalık makalede, şirketin son 20 yıldaki gelişimindeki kritik dönüm noktaları anlatıldı. Makalede, Baykar'ın hızlı yükselişinin, dışarıdan siyasi kısıtlamalarla karşı karşıya kalan Türk savunma sanayiinin yerli imkânlarla önemli sıçrama yaratmasının örneği olduğu vurgulandı. ABD'nin önde gelen savunma sanayii yayınlarından Breaking Defense de Baykar'ın Suudi Arabistan'la imzaladığı savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesinin önemine ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Breaking Defense'e yaptığı açıklamada, Baykar'ın "buzkıran" gibi ilerlediğini ve Türk savunma firmaları için yol açtığını belirtti.