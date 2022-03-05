‘Çok nadir’ altın sikke bulundu

Macaristan
'daki arkeologlar, suikasta uğramış bir Roma imparatorunun yüzünün resmedildiği "çok nadir" bir altın sikke keşfetti. Üçüncü yüzyıldan kaldığı anlaşılan sikke, İmparator Volusianus'u tasvir ediyor. 22 yaşında kendi askerleri tarafından öldürülen Volusianus, Roma İmparatorluğu
'nu yaklaşık iki yıl boyunca babasıyla birlikte yönetmişti. Volusianus'un saltanatının çok kısa sürmesi nedeniyle, imparatorun yüzünün tasvir edildiği madeni paralar nadir bulunuyor. Metal dedektörleri sayesinde bulunan altın sikkenin ağırlığı 5.6 gram olarak belirlendi. Sikkenin MS 251 ile 253 arasında basıldığı düşünülüyor.