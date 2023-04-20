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Giriş Tarihi: 20.4.2023 12:28

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yaşanan izdihamla ilgili taziye mesajı

Yemen'de dün akşam saatlerind meydana gelen ve onlarca kişinin ölümüne neden olan izdiham ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendiğini kaydetti.

AA
Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de yaşanan izdihamla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendiği kaydedildi.

Yemen'de yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdihamdan büyük üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, yaralananlara da acil şifalar dilendiği ifade edildi. Husilere bağlı el-Mesirah televizyon kanalının haberine göre, Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, Sana'da bir iş insanının mali yardım dağıtımı sırasında yaşanan olayda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralının olduğunu duyurmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yaşanan izdihamla ilgili taziye mesajı
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