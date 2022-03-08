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Giriş Tarihi: 8.3.2022 11:05

Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması! Memnuniyetle karşılıyoruz

DHA
Dışişleri’nden Ermenistan açıklaması! Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Sözcü Bilgiç, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı ile ilgili soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, "Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağına ilişkin açıklaması memnuniyetle karşılanmıştır. Bu tür karşılıklı adımlar, iki ülke arasında diyaloğun artırılmasına ve tam normalleşme hedefi doğrultusunda güven artırıcı önlemlerin istişare edilmesine katkı sağlayacaktır" dedi. (DHA)

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Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması! Memnuniyetle karşılıyoruz
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