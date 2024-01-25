DSÖ’den Gazze açıklaması! Katil İsrail’in saldırılarında en fazla çocuklar etkileniyor

Lindmeier, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan açlık ve bunun sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'de tam anlamıyla bir felaketin yaşandığını belirten Lindmeier, insanların büyük çoğunluğunun açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Lindmeier, "Hastanelerde ve ameliyathanelerde su ve yemek için yalvaran hastalarımız var. Barınaklarda günü nasıl geçireceğini bilmeyen insanlar var. Yetersiz beslenen ve aşırı açlık çeken kişiler, bedenlerinin zayıf düşmesi problemiyle karşılaşıyor. Vücut zayıfladığında hastalıklara çok kolay yakalanıyor." diye konuştu.

Gazze'de hiç de hijyenik olmayan bir ortamın söz konusu olduğuna işaret eden Christian Lindmeier; atık suların sokaklara akıtıldığını, insanların dar alanlarda sıkışıp kaldığını ve birçok hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

GAZZE'DEKİ CAN KAYIPLARININ NEREDEYSE YARISI ÇOCUK

DSÖ Sözcüsü Lindmeier, Gazze'deki insanların felaketi yaşadığını vurgulayarak "Gazze'de insan açlıktan, yetersiz beslenmeden ve susuzluktan ölebilir ya da kurşunlardan, yaralanmadan ve çöken binalar nedeniyle ölebilir. Bu, korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 25 biniden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve bunlardan neredeyse yarısının çocuk olduğunu hatırlatan Lindmeier, savaşın kurbanlarının oransal olarak büyük kısmının çocuklardan oluştuğunu söyledi.

"(Gazze) Çocuklar böyle bir durumda aslında en savunmasız olanlardır. Onlar açlık çektiklerinde ve yetersiz beslendiklerinde her türlü hastalığa çok kolay yakalanıyorlar. İshale yakalanabilirler. Zayıf ve yetersiz beslenmiş bir çocukta ishal bir gün içinde ölüme neden olabilir. Bu durum, halihazırda evlerinden ayrılmaktan korkan, sevdiklerini ve ailesini özleyen ya da yaralanan çocukların çoğu için neredeyse ölüm cezası anlamına geliyor." ifadelerini kullanan Lindmeier, bu felaket senaryosunun en fazla çocukları etkilediğini vurguladı.

GAZZE'DEKİ 36 HASTANEDEN SADECE 14'Ü KISMEN HİZMET VERİYOR

Christian Lindmeier, savaş öncesi Gazze'de çok iyi bir sağlık sisteminin olduğunu ancak bu durumun artık tamamen değiştiğini belirterek "Gazze'nin kuzeyinde ve güneyinde 7'şer hastane kısmen hizmet veriyor. Yani Gazze'de 14 hastane kısmen çalışıyor." dedi.

Gazze'de toplam 36 hastane bulunduğunu ifade eden Lindmeier, bunlardan 22'sinin hizmet veremediğini belirtti.

"İhtiyaçların en fazla olduğu bir dönemde bölgedeki (Gazze) insanların sağlık durumu kesinlikle kötü çünkü kıtlık, hastalıklar, savaş ve yaşanan daha fazla ölümle birlikte nüfusun ihtiyaçları en yüksek seviyede." diyen Lindmeier, Gazze'deki hastanelerin kapasitesinin yaklaşık yüzde 300 üzerinde dolu olduğunu, insanların acı ve kanlar içinde yerlerde yattığını, koridorlarda ameliyat edildiğini vurguladı.

DSÖ Sözcüsü Lindmeier, yaşanan savaşın bugün durması halinde dahi etkilerinin çok uzun süreceğini; özellikle bunun Gazzeliler üzerinde psikolojik etkisinin çok olacağını kaydetti.

Gazze'deki saldırıların 2,4 milyon kişiye karşı olduğunu söyleyen Lindmeier, bu durumun geriye travma yaşayan bir nesil bıraktığını sözlerine ekledi.