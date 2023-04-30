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Giriş Tarihi: 30.4.2023 23:01

Ekvador’da silahlı saldırı: 10 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un en önemli liman kenti Guayaquil’de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

İHA
Ekvador’da silahlı saldırı: 10 ölü

Ekvador'un Guayaquil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde bir tüfek ve 9 milimetre kalibreli tabancalar bulunduğu bildirildi.

Ekvador Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada ise "Şu anda soruşturma ve istihbarat birimlerimiz, sorumluları tespit etmek için operasyonel eylemler yürütüyor. Tutuklama olmadı" denildi.

Guayaquil ve çevresindeki bölgelerde artan şiddeti durdurmak amacıyla geçtiğimiz sene nisan ayı başlarında 01.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağının da uygulandığı olağanüstü hal ilan edilmişti.

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Ekvador’da silahlı saldırı: 10 ölü
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