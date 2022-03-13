Erbil’deki saldırıları İran üstlendi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak
'ın Erbil kentine balistik füzelerle yapılan saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz. Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Açıklama yapan İran Devrim Muhafızları
, ABD
Başkonsolosluğu binasını hedef alan füze saldırısını üstlendi. Açıklamada, İsrail
'e ait olduğu belirtilen bir merkezin Devrim Muhafızlarına
ait füzelerle vurulduğu kaydedildi.