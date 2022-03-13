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Giriş Tarihi: 14.3.2022

Erbil’deki saldırıları İran üstlendi

Erbil’deki saldırıları İran üstlendi
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın Erbil kentine balistik füzelerle yapılan saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz. Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Açıklama yapan İran Devrim Muhafızları, ABD Başkonsolosluğu binasını hedef alan füze saldırısını üstlendi. Açıklamada, İsrail'e ait olduğu belirtilen bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu kaydedildi.
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Erbil’deki saldırıları İran üstlendi
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