Felaketin boyutu gün geçtikte büyüyor! 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

EVLER VE SOKAKLAR TEK TEK ARANIYOR

Ekiplerin şehirde tek tek bütün sokak ve evlerde gerçekleştirdikleri aramaların ardından bugün de 65 sivilin daha cesedine ulaşıldı. Bulunan cesetler ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülerek, yapılan incelemelerin ve kimlik tespitinin ardından kayıt altına alındı.