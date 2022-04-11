Felaketin boyutu gün geçtikte büyüyor! 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rus ordusunun çekildiği kentte başlatılan çalışmaların ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.
EVLER VE SOKAKLAR TEK TEK ARANIYOR
Ekiplerin şehirde tek tek bütün sokak ve evlerde gerçekleştirdikleri aramaların ardından bugün de 65 sivilin daha cesedine ulaşıldı. Bulunan cesetler ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülerek, yapılan incelemelerin ve kimlik tespitinin ardından kayıt altına alındı.
TOPLU MEZARLAR
Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren Buça'daki toplu mezarda, ceset çıkarma çalışmaları dün de devam etmişti. Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Görevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.