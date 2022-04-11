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Giriş Tarihi: 11.4.2022 11:58 Son Güncelleme: 11.4.2022 12:14

Felaketin boyutu gün geçtikte büyüyor! 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

İHA
Felaketin boyutu gün geçtikte büyüyor! 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Rusya Ukrayna savaşı geçtiğimiz hafta sonu Rus birliklerinin Kiev'e yakın bölgesindeki Buça'dan çekilmesinin üzerine gelen ceset görüntüleriyle ayrı bir boyuta ulaştı. Uluslararası alanda tepkiler çığ gibi büyürken, olayın üstünden 1 hafta geçmesine rağmen halen Buça'dan cansız bedenler gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan bir çalışmanın ardınadn 65 sivil daha cansız bedenina ulaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rus ordusunun çekildiği kentte başlatılan çalışmaların ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

EVLER VE SOKAKLAR TEK TEK ARANIYOR

Ekiplerin şehirde tek tek bütün sokak ve evlerde gerçekleştirdikleri aramaların ardından bugün de 65 sivilin daha cesedine ulaşıldı. Bulunan cesetler ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülerek, yapılan incelemelerin ve kimlik tespitinin ardından kayıt altına alındı.

CANSIZ BEDENLER İNCELENİYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.

TOPLU MEZARLAR

Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren Buça'daki toplu mezarda, ceset çıkarma çalışmaları dün de devam etmişti. Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Görevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.

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Felaketin boyutu gün geçtikte büyüyor! 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı
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