Foklar kıyıya kadar geldi

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) en kritik seviyede nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan Akdeniz foklarının en önemli yaşam alanlarından biri olan Antalya'da, 2 birey Konyaaltı sahilinde görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Faik Ardahan, 2 fok balığını dün sabah saatlerinde gördüğünü söyledi. Prof. Dr. Ardahan, fokların yarım saat boyunca sahilin 5-10 metre açığında dans eder gibi görüntü verdiğini de belirtti. Sualtı Araştırmaları Derneği (SADAFAG) uzmanlarının verilerine göre, türün dünyadaki nüfusu yaklaşık 750 birey. Türkiye'de de 100-110 Akdeniz foku olduğu sanılıyor. Fokların Türkiye'deki yaşam alanları ise Akdeniz ve Ege kıyıları. Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH