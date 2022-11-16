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Giriş Tarihi: 17.11.2022

Foklar kıyıya kadar geldi

Foklar kıyıya kadar geldi
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) en kritik seviyede nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan Akdeniz foklarının en önemli yaşam alanlarından biri olan Antalya'da, 2 birey Konyaaltı sahilinde görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Faik Ardahan, 2 fok balığını dün sabah saatlerinde gördüğünü söyledi. Prof. Dr. Ardahan, fokların yarım saat boyunca sahilin 5-10 metre açığında dans eder gibi görüntü verdiğini de belirtti. Sualtı Araştırmaları Derneği (SADAFAG) uzmanlarının verilerine göre, türün dünyadaki nüfusu yaklaşık 750 birey. Türkiye'de de 100-110 Akdeniz foku olduğu sanılıyor. Fokların Türkiye'deki yaşam alanları ise Akdeniz ve Ege kıyıları. Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH
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Foklar kıyıya kadar geldi
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