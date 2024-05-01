Fransa'da 1 Mayıs olaylı geçti. Göstericiler Fransız polisi karşıtı sloganlar atarak güvenlik güçlerine yabancı cisimler fırlattı. Gösteride bir bankanın camları hasar gördü.
Polis ise göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
İki polis bir göstericiyi sıkıca tutarak diğer göstericilerin bulunduğu alandan uzaklaştırdı. 1 polis memuru yere düşen göstericinin üzerine otururken güvenlik güçleri bir başka eylemciyi de yere yatırdı.
Fransa'da 1 Mayıs olayları! Polis eylemcilere müdahale etti
Bugün sokağa inen eylemcilerin sayısının 120 ila 150 bin olması beklenirken bu sayının başkent Paris'te 30 bini bulabileceği tahmin ediliyor.
Ülke genelinde düzenlenecek gösteriler nedeniyle 5 bini Paris'te olmak üzere 12 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı bildirildi.
Alınan önlemler kapsamında başkentte birçok noktada metro gibi toplu taşıma hizmetleri valilik kararıyla kapatıldı.