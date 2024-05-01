İki polis bir göstericiyi sıkıca tutarak diğer göstericilerin bulunduğu alandan uzaklaştırdı. 1 polis memuru yere düşen göstericinin üzerine otururken güvenlik güçleri bir başka eylemciyi de yere yatırdı.

Fransa'da 1 Mayıs olayları! Polis eylemcilere müdahale etti