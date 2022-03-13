Fransa’da ırkçı aday Zemmour’a da yumurtalı saldırı! O anlar böyle görüntülendi

Daha önce bulunduğu İslam karşıtı vaatlerle büyük tepki toplayan Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour, Moissac kentine yaptığı ziyarette yumurtalı saldırıya uğradı. O anlar böyle görüntülendi.

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour yumurtalı saldırıya uğradı | Video

KAFASINDA YUMURTA KIRDI

Fransız basınında paylaşılan görüntülere göre, Moissac'ta bir kişi, etrafında korumaların olduğu sırada aracından inen Zemmour'a yaklaşarak yumurtayı kafasında kırdı. Saldırgan, güvenlik güçlerince hızlı şekilde yakalanarak karakola götürüldü.