Fransa’da ırkçı aday Zemmour’a da yumurtalı saldırı! O anlar böyle görüntülendi

Daha önce bulunduğu İslam karşıtı vaatlerle büyük tepki toplayan Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour, Moissac kentine yaptığı ziyarette yumurtalı saldırıya uğradı. O anlar böyle görüntülendi.
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour yumurtalı saldırıya uğradı | Video
KAFASINDA YUMURTA KIRDI
Fransız basınında paylaşılan görüntülere göre, Moissac'ta bir kişi, etrafında korumaların olduğu sırada aracından inen Zemmour'a yaklaşarak yumurtayı kafasında kırdı. Saldırgan, güvenlik güçlerince hızlı şekilde yakalanarak karakola götürüldü.
Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Şiddetin hangi tarafta olduğunu görüyoruz. Demokratik münazarayı kabul etmeyen insanlar var." dedi.
SALDIRGANIN OĞLUNUN ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Zemmour, Moissac'ın, ulusal düzeyde yapacaklarının laboratuvarı olduğunu ifade etti. Diğer yandan, Montauban Savcılığından yapılan açıklamada, saldırganın emekli çiftçi ve oğlunun engelli olduğu belirtildi.
ENGELLİ ÇOCUKLAR HAKKINDAKİ SÖZLERİNE TEPKİ
Saldırganın bu eylemi, engelli çocukların okullarda eğitim görmemesi gerektiğini savunan Zemmour'a tepki göstermek için gerçekleştirdiğini belirttiği aktarılan açıklamada, saldırganın 14 Mart'ta hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.