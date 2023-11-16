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Haberler Dünya Haberleri Fransız Le Monde'dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı
Giriş Tarihi: 16.11.2023 22:15 Son Güncelleme: 16.11.2023 22:16

Fransız Le Monde'dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı

İsrail ordusu, Filistin halkına yönelik soykırımını her geçen gün daha da artırıyor. Kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin sivilleri bombalayarak savaş suçu işleyen İsrail'e ABD başta olmak üzere Batı ve medyası açık biçimde destek çıkıyor. Bunun son örneği ise Fransız Le Monde gazetesinden geldi. Fransız yayın organı, İsrail'in kuşattığı ve binlerce hastanın ölümle karşı karşıya kaldığı Şifa Hastanesi'nde yaşanan gelişmeleri okuyucularına yeni sayısında 'Gazze'nin son sığınağı Şifa Hastanesi'nin düşüşü' başlığıyla öne çıkardı.

Fransız Le Monde’dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personelinin su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadesi kullandı.

"ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ DURUM ÇOK TEHLİKELİ"

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar, su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz."

FRANSIZ LE MONDE'DAN ALÇAK BAŞLIK!

İsrail'in katliamlarını meşrulaştırma çabasında olan Batı medyası Şifa Hastanesi'nde yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı bir haberinde yine vicdansızlığı ile şaşırtmadı.

Fransız Le Monde İsrail'in katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıkarak yarınki sayısındaki bir haberini 'Gazze'nin son sığınağı Şifa Hastanesi'nin düşüşü' şeklinde hazırladı.

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Fransız Le Monde'dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı
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