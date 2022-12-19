Gana dış borcunu vaktinde ödeyemeyeceğini açıkladı

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin eurobond, ticari krediler ve ikili kredilerin çoğu dahil olmak üzere dış borçlarını vaktinde ödeyemeyeceği belirtildi.

"DIŞ ALACAKLILARLA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Açıklamada, "Gana borçlarını sürdürülebilir hale getirmek için, tüm dış alacaklılarla görüşmeye hazırdır." ifadesi kullanıldı. Gana, bu yılın başlarında kredi notunun düşürülmesinden bu yana uluslararası sermaye piyasalarına erişemiyor.

Gana, 3 yıl önce IMF programından çıkmış, ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.