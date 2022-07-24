Rusyatahıl koridoru anlaşmasından saatler sonra Ukrayna'nın önemli kentlerinden biri olan Odessa'daki limana yapılan füzeli saldırıyı üstlendi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa limandaki Ukrayna savaş gemisi ile Harpoon füze deposunu vurduklarını açıkladı. Konaşenkov "Denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa şehrindeki limanda bulunan gemi onarım fabrikası sahasında, rıhtımda bir Ukrayna savaş gemisi ve ABD tarafından Kiev rejimine verilen Harpoon gemisavar füze deposu yok edildi. Ayrıca Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin gemi onarım ve modernizasyon işletmesinin üretim tesisleri faaliyet dışı bırakıldı" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kalibr füzeleri, Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıyı yüksek hassasiyetli bir saldırıyla yok etti" dedi. Türkiye'nin liderliğinde Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor.ve Avrupa Birliği (AB) İstanbul'da Kiev ve Moskova arasında varılan 'tahıl koridoru' anlaşmasından bir gün sonra, Rusya'nın Odessa limanını vurmasına tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken "Rusya'nın Odesa limanına yönelik füze saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı.