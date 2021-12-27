Güney Afrika yasta! Bayraklar yarıya indirildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 1948-1994 yılları arasında iktidarda olan ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin simge isimlerinden olan ve dün vefat eden Nobel Barış Ödüllü aktivist, din adamı Desmond Tutu'nun anısına bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, hafta boyunca Tutu'nun onuruna ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği bir ulusal yas dönemine girildiğini bildirdi.

KOVİD-19 NEDENİYLE CENAZE TÖRENİNE KISITLI KATILIM OLACAK

Cape Town Başpiskoposu Thabo Makgoba, Tutu'nun cenaze töreninin 1 Ocak 2022'de Cape Town kentindeki St. George Katedrali'nde düzenleneceğini açıkladı.

Makgoba, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle cenazeye katılım listesinin 500 kişiyle sınırlı olacağını ve bu listenin 100'den fazla din adamını içereceğini söyledi.

Tutu'nun naşının cenaze töreninden önce 31 Aralık Cuma yakılarak, St. George Katedrali'ndeki bir türbeye defnedileceği bildirildi.

Ayrıca hafta boyunca Tutu'nun onuruna ülke çapında çok sayıda etkinlik düzenlenmesi planlıyor.

Bu kapsamda Tutu'nun anısına, 29 Aralık'ta Cape Town'da Hristiyan, Müslüman, Musevi, Hindu, Budist, Brahman ve yerel Afrika dinleri temsilcilerinin katılacağı bir dinler arası tören düzenlenecek.

Cape Town'un simgelerinden Masa Dağı da 1 Ocak'a kadar Tutu'yu simgeleyen mor renkte ışıklarla aydınlatılacak.

DESMOND TUTU

Desmond Tutu, 7 Ekim 1932'de Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Klerksdorp kentinde, yoksul bir ailede dünyaya geldi.

Gençlik yıllarında öğretmenlik yapan Tutu, apartheid rejiminin eğitimde katı ırk ayrımını temel alan "Bantu Eğitim Yasası" nedeniyle görevinden istifa ederek, Hristiyan teolojisi üzerine eğitim aldı ve yüksek lisans tezini de "Batı Afrika'da İslam" konusu üzerine tamamladı.

Tutu, çeşitli kademelerde dini görevlerde bulunduktan sonra 1986 yılında Cape Town'un ilk siyah Başpiskoposu oldu.

Irkçı rejime karşı yürüttüğü faaliyetlerle apartheid karşıtı mücadelenin simge isimlerinden biri haline gelen Tutu, 1984'te Nobel Barış ödülüne layık görüldü.

Tutu, apartheid rejiminin yıkılmasının ardından, Filistin, Tibet ve Arakan meseleleri başta olmak üzere uluslararası camiada yaşanan haksızlık ve zulümlere karşı aktif mücadele etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Tutu, 26 Aralık'ta Cape Town kentinde 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.