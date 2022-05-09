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Giriş Tarihi: 9.5.2022 10:27

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye barış çabasını sürdürme çağrısı...

AA
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye barış çabasını sürdürme çağrısı...

Görevini yarın bırakacak Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile barışın inşa edilmesine yönelik çabaların devam ettirilmesini istedi.

10 Mayıs itibarıyla görevini Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a devredecek Moon, bir veda konuşması yaptı.

Moon, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çabaların devam etmesini umduğunu söyledi.

5 yıllık görev süresi boyunca liberal politikalar yürüten Moon, Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir tutum sergileme sözü veren yeni lider Yoon'un döneminde de komşuları ile barışın inşasına yönelik çabaların devam ettirilmesini istedi.

Yoon, muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin adayı olarak girdiği 9 Mart'taki Devlet Başkanlığı seçiminde oyların yüzde 48,59'unu kazanmıştı.

Yarın göreve başlayacak yeni Devlet Başkan Yoon'un, ABD ile yakınlığı koruyarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyeceği belirtiliyor.

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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye barış çabasını sürdürme çağrısı...
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