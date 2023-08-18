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Giriş Tarihi: 18.8.2023 10:36

Havada dehşet: Kalkıştan yarım saat sonra alev aldı...

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, motorlarının birinden alevler çıkan Boeing 737 tipi uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra iniş yapmak zorunda kaldı.

AA
Havada dehşet: Kalkıştan yarım saat sonra alev aldı...

Houston'da Southwest Airlines şirketine ait bir uçak, havadayken arızalandı. Meksika'daki Cancun Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan Boeing 737 tipi uçağın motorlarından birinden alevler çıktığı belirtildi.

Söz konusu uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra Houston'daki William P. Hobby Havalimanı'na geri döndü.

Uçağın incelemeye alındığını kaydeden Southwest Airlines yetkilileri, "mekanik bir arıza" yaşandığını ancak uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını aktardı.

Yolcuların, farklı bir uçakla Cancun Uluslararası Havalimanı'na gönderildiği bildirildi.

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Havada dehşet: Kalkıştan yarım saat sonra alev aldı...
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