Hindistan’da polis terörü! Seyir halindeki trende dehşeti yaşattı

Hindistan'da Demir Yolu Koruma Gücüne (RPF) bağlı polisin, Jaipur-Mumbai seferini yapan trende görev başındayken açtığı ateşte 4 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, trende görevli polis memuru Chetan Kumar, Jaipur-Mumbai seferini yapan trende önce çalışma arkadaşına, ardından üç yolcuya ateş açtı. Tabancayla vurulan dört kişi de yaşamını yitirdi.