Hizbullah İsrail hava üssünü füzelerle vurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Cermek Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne çok sayıda füze fırlatıldığı ifade edildi.
Hava üssünün, İsrail'in dün Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak hedef alındığı kaydedildi.
İsrail'e ait hava araçları dün ilk defa Lübnan- İsrail sınırından yaklaşık 120 kilometre mesafede yer alan Baalbek kentindeki 2 Hizbullah hedefini vurmuş, saldırıda 2 mensubu öldürülmüştü.