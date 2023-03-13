İflaslar peş peşe geldi: ABD Başkanı Biden’dan flaş banka açıklaması! ‘Ne gerekiyorsa yapacağız…’

New York merkezli Signature Bank'ın da tüm mudilerinin bütün hale getirileceği belirtilmiş, SVB kararında olduğu gibi vergi mükelleflerinin bu bankayla ilgili de hiçbir zararı karşılamayacağı açıklanmıştı.

Fed de bankaların tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için uygun mevduat kurumlarına ek finansman sağlayacağını duyurmuştu.