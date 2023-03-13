İflaslar peş peşe geldi: ABD Başkanı Biden’dan flaş banka açıklaması! ‘Ne gerekiyorsa yapacağız…’

ABD bankaların iflas açıklamalarıyla sarsılıyor. Silvergate Bank'ın iflasının ardından ABD'nin en büyük bankaları arasında yer alan Silicon Valley Bank (SVB) de battı. Bu bankanın iflası 2008 küresel finansal krizinden beri yaşanan en büyük banka iflası olarak dikkat çekerken ABD Başkanı Joe Biden, sessizliğini bozdu.
"BANKACILIK KURALLARI GÜÇLENDİRİLECEK"
Biden, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası gibi durumlarla yeniden karşılaşmamak için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirme çabalarını sürdüreceklerini belirtti. Biden, bankacılık sistemine güveni artırmaya yönelik aksiyonlara ilişkin açıklama yaptı.
Biden, ABD'li vergi mükelleflerinin zarar görmeyeceğini söyledi. Bankalardaki yatırımcıların korunmayacağını dile getiren Biden "Kongre'den ve regülatörlerden bankacılık kurallarının güçlendirilmesini isteyeceğim" dedi.
"KİMSE KANUNLARIN ÜZERİNDE DEĞİL"
Küresel piyasaları olumsuz etkileyen ABD'deki iki bankanın iflas etmesi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yaptı. Biden, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın kontrolünü aldıklarını söyledi. ABD bankacılık sisteminin güvenli olduğunu belirten Biden, böyle durumların yeniden yaşanmasını engellemeleri gerektiğini söyledi.
Biden, "FDIC, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın varlıklarının kontrollerini eline aldı. Yönetimin çabuk harekete geçmesi Amerikalılara ABD bankacılık sisteminin güvenli olduğu konusunda güven vermeli. Amerikalı vergi mükellefleri için zarar ortaya çıkmayacak. SVB ve Signature Bank için para sigorta fonları ücretlerinden gelecek. Bankalardaki yatırımcılar korunmayacak, hiç kimse kanunların üzerinde değil. Böyle durumların yeniden yaşanmasını engellemeliyiz. Kongre'den ve regülatörlerden bankacılık kurallarının güçlendirilmesini isteyeceğim. Bununla yetinmeyeceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.
NELER OLMUŞTU?
ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB'nin iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıklamış ve SVB müşterilerinin mevduatlarına pazartesinden itibaren erişebileceklerini bildirmişti.
New York merkezli Signature Bank'ın da tüm mudilerinin bütün hale getirileceği belirtilmiş, SVB kararında olduğu gibi vergi mükelleflerinin bu bankayla ilgili de hiçbir zararı karşılamayacağı açıklanmıştı.
Fed de bankaların tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için uygun mevduat kurumlarına ek finansman sağlayacağını duyurmuştu.