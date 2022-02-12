İngiltere’de hayat pahalılığına Londra’da protesto: Johnson’a istifa çağrısı!

Merkezi Londra'da bulunan Capital Economics ise yıllık enflasyonun ülkede bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan göstericilerden Daniel Parker, "Son artışlarla birlikte enerji faturam oldukça yükseldi. Kontratımın sonlanmasının ardından evimden çıkıp daha ucuz bir yere taşınmak zorunda kalacağım. 5 senedir yaşadığım evimden taşınmak zorunda kalıyorum." ifadelerini kullandı.

Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışın görünenin çok daha ötesinde etkileri olduğunu belirten Parker, "Bu artışlar beni ve çevremdeki herkesi etkiliyor. Saati 12 sterline çalışıyorum ama yine de fiyatlardaki artışlar karşılamaya gücüm yetmiyor." dedi.

Bir diğer protestocu Alison Davy ise "Yoksul kesimin hayatını perişan edecek yakıt fiyatlarındaki artışları protesto etmek için buradayım. Bugün dışarıda güneş var ama aynı zamanda hava dondurucu derecede soğuk." diye konuştu.