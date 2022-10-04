İran ile ABD karşılıklı 4 mahkumun takası için anlaştı

İran'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakınlığıyla bilinen yarı resmi Noor News haber sitesine göre, İran ile ABD arasında mahkum takası konusunda anlaşma sağlandı.

Haberde İran'daki 4 mahkumun ABD'deki 4 mahkum ile takası ve İran'ın başka ülkelerde yaptırımlar nedeniyle bloke edilen parasının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşma uyarınca İran'ın yaptırımlar nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen parasının bölgedeki başka bir ülkenin banka hesabına aktarılması kararlaştırıldı.

Paranın hangi ülkenin banka hesabına yatırılacağı konusunda ise herhangi bir açıklamada bulunulmadı. ABD ile İran daha önce yaptırımlar nedeniyle bloke edilen paranın geri ödenmesi konusunda müzakereler yürütmüş, paranın hangi ülkedeki bankaya yatırılacağı konusu kararlaştırılmamıştı.

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, 7 milyar dolar paranın serbest bırakılmasına dair dün yaptığı açıklamasında Dışişleri Bakanlığı'nın girişim ve koordinasyonu ile ilerleme kaydedildiğini, ilerleyen günlerde güzel haberler verileceğini açıklamıştı.