İran ve Suudi Arabistan arasında diplomatik temaslar sürüyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı. Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman, ülkesini ziyaret eden İranlı Bakan Abdullahiyan ile Cidde'de bir araya geldi. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra, Suudi Arabistan ile İran arasındaki ikili ilişkileri değerlendiren Bin Selman ve Abdullahiyan, ülkeleri arasındaki olası işbirliği fırsatlarını ve ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.

Görüşmeyle ilgili Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Abdullahiyan, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman ile Cidde'de yaptığı görüşmeyi, "komşuluk politikasına dayalı, doğrudan, samimi ve verimli" olarak nitelendirdi.