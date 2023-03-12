İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi katletti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "(Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı) Sivil İşler Genel Kurulu, Nablus yakınlarında, işgalcilerin üzerlerine ateş açması sonucu 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği tarafımıza iletildi." ifadelerine yer verildi.

Filistin devlet televizyonu da haberinde İsrail ordusunun Nablus kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasında, Filistinlilere ait bir aracı hedef aldığını bildirdi. Haberde başka ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı açıklamada, Nablus'ta "çıkan silahlı çatışmada", 3 Filistinlinin öldürüldüğünü, bir kişinin de gözaltına alındığını belirtti Açıklamada, olayda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNUN "NABLUS KATLİAMI"

İsrail güçleri 22 Şubat'ta, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti. Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 Filistinli öldürüldü.