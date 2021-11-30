İsrail ordusu açıkladı: Önlemek için çabaları hızlandırdık

İran nükleer anlaşması görüşmeleri dün Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından taraf ülkelerin diplomatlarının katılımıyla Viyana'da yeniden başlamıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de dün yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'i yok etme niyetinden hiçbir zaman vazgeçmediğini savunmuştu.

Bennett, "İran bugün Viyana'daki müzakerelere net bir hedefle gelecek, o da yaptırımların neredeyse hiçbir şey karşılığında sonlandırılması. İran sadece nükleer programını sürdürmekle kalmayacak, bugünden itibaren bunun için ödeme de alacak. Böylesine cani bir rejim ödüllendirilmemelidir." ifadelerini kullanmıştı.