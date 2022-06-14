İtalya’daki helikopter faciasına ilişkin inceleme sürüyor

Soruşturmayı yürüten Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığından Savcı Isabella Chiesi'nin yerel basında yer alan ifadelerine göre, A119 Koala tipi helikopterde modeli itibarıyla kara kutu bulunmuyordu.

Kara kutu olmamasına karşın helikopterde herhangi bir çarpma durumunda sinyal gönderen bir cihaz bulunduğunu ancak bu hadise sırasında bu cihazın da çalışmadığını kaydeden Chiesi, felaketin nedenlerine dair henüz bir açıklamaları olmadığını, teknik analizlerin sonuçlarını beklediklerini de aktardı.

İtalyan basınına konuşan uzmanlar da bu tarz kazalara yönelik araştırmalarda, insani ya da seyahat planlaması açısından hata olup olmamasından teknik ve çevresel faktörlere kadar pek çok unsurun incelendiğini ifade etti.