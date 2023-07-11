İzlanda’da Fagradalsfjall Yanardağı faaliyete geçti

İzlanda'nın güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı, 11 ay aradan sonra dün tekrar patlamaya başladı. İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor." denildi.

HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

Yetkililer, "yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların" solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti.