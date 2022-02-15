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Haberler Dünya Haberleri Biden: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse daha önce görülmemiş bir kısıtlama uygulayacağız
Giriş Tarihi: 15.2.2022 23:31 Son Güncelleme: 16.2.2022 00:00

Biden: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse daha önce görülmemiş bir kısıtlama uygulayacağız

Biden: Rusya Ukrayna’yı işgal ederse daha önce görülmemiş bir kısıtlama uygulayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, "Putin'e üst düzey diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim. Diplomasi konusunda aynı fikirdeyiz." diye konuştu. ABD Başkanı, Rusya'nın işgal tehdidinin sürdüğünü de vurgulayarak, "Rus ordu birliklerinin üslerine döndüğünü doğrulayamadık." ifadelerine yer verdi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Ayrıca Biden, daha önce görüşmemiş bir ticari kısıtlama uygulanacağını da ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulundu, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

Biden Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiği bir basın açıklaması yaptı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin başından beri ABD'nin açık ve net olduğunu belirten Biden, "ABD her ne olursa olsun hazırlıklı. Avrupa'da barış ve istikrarı geliştirmek için ortak ve müttefiklerimizle, Rusya ile diplomasiye hazırlıklıyız. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına da hazırlıklıyız ki bu hala yüksek bir olasılık." ifadelerini kullandı.

ABD'nin her zaman diplomasiden yana olduğunu dile getiren Biden, "Diplomasinin başarıya ulaşması için ona her türlü şansı vermeliyiz." diye konuştu.

Biden, Rusya Savunma Bakanlığının bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini bildirdiğini anımsatarak, "Bu iyi bir haber olur ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor." dedi

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Biden: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse daha önce görülmemiş bir kısıtlama uygulayacağız
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